Willems voelt zich de joker van halvefinalist Frankfurt

„Vanaf de bank dacht ik al te zien dat de 1-0 van Filip Kostic buitenspel was”, vertelde de linkspoot tegenover Fox Sports. „Ik wist het natuurlijk niet zeker, maar wel toen ik ze op de bank bij Benfica helemaal gek zag worden en ze naar de vierde man zag vliegen”, lachte Willems. „Voor ons was het mooi meegenomen.”

De 25-jarige Nederlander speelt niet veel bij zijn Duitse club, maar pakt wel geregeld een invalbeurt mee. „Ik kan eigenlijk overal spelen”, aldus Willems, die donderdagavond in de slotfase zijn entree maakte in (dit keer) het centrum van de verdediging. „Eigenlijk zien ze me hier wel een beetje als de joker van het team, ja. Het is goed om op verschillende plekken minuten mee te pakken. De meeste Europese duels ben ik wel een van de vaste invallers.”

Bekijk ook: Chelsea treft stuntend Frankfurt

En nu wacht Willems en zijn landgenoot Jonathan de Guzman een treffen met Chelsea in de halve finale. „Ja, prachtig. Wie had dat gedacht?”, straalde Willems, die met zijn club ook nog eens op een razend knappe vierde plaats in de Bundesliga staat. „Het vertrouwen is groot, maar dat mag ook na zo’n wedstrijd.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Bundesliga