Luis Campos lokt Sven Botman van Ajax naar Lille

Sven Botman (20) was na zijn verhuurperiode bij SC Heerenveen vast van plan om te slagen in Ajax 1. Maar de verdediger verhuist zonder één minuut in de Amsterdamse hoofdmacht te hebben gespeeld naar OSC Lille, waar een contract voor vijf jaar voor hem klaarligt. Beide clubs bereikten zojuist een akkoord over de transfersom van naar verluidt acht miljoen euro, waarbij Ajax ook een doorverkooppercentage zou hebben bedongen.