Video: Briefje United valt in verkeerde handen...

Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer keek tegen Barcelona met zijn ploeg al na twintig minuten tegen een (fatale) 2-0 achterstand aan, en besloot zijn aanvaller Marcus Rashford wat instructies op papier mee te geven.

Op videobeeld is te zien hoe Rashford het papiertje bekijkt, maar het na een mislukte actie in de buurt van het Barcelona-doel op de grond gooit. Het briefje wordt vervolgens door Barça-keeper Marc-André ter Stegen opgeraapt en bekeken. Echt in de war raakte de doelman van de Catalanen er blijkbaar niet van, want de Duitser gooide het na een paar seconden ook weer terug op het gras.

Het briefje van Ole Gunnar Solskjaer Ⓒ Screenshot

Veel zoden zetten de instructies van Solskjaer ook niet aan de dijk, want United slaagde er niet in om nog een (ere)treffer te produceren en werd kansloos uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League.