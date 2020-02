’Conflict Lionel Messi kan hereniging met Pep Guardiola betekenen’

Abidal, voormalig voetballer en teamgenoot van Messi bij Barcelona, uitte tijdens een interview met het Spaanse Sport kritiek richting de spelersgroep. De Fransman betichtte de spelers ervan niet alles te hebben willen geven, toen Ernesto Valverde nog de trainer was van de Catalanen.

Messi pikte de uitlatingen van de technisch directeur niet en reageerde op Instagram: „De spelers dragen verantwoordelijkheid voor wat er op het veld gebeurt en wij zijn de eersten die toegeven dat het niet goed liep, maar ik vind dat als je over spelers praat ook namen moet noemen. Als je dat niet doet, voed je de geruchten en gaan mensen dingen zeggen die niet kloppen.”

Sport ging dieper in op de zaak en was zelfs van mening dat het conflict cruciale gevolgen kon hebben voor de club. Het medium sprak van een crisis, een donker tijdperk waar bij niemand elkaar meer vertrouwt.

Hierdoor zou tevens een speciale clausule in het contract van Messi inwerking kunnen treden. Een die zegt dat de Argentijn op elk gewenst moment de club kan verlaten. Volgens The Times zou Manchester City dan de grootste kans hebben om de zesvoudig Ballon d’Or-winnaar aan te trekken. „City houdt de gang van zaken rondom Messi nauwlettend in de gaten”, schrijft het Engelse medium, die zegt dat Messi een goede relatie heeft met enkele sleutelfiguren bij The Citizens. „Messi heeft vier jaar samengewerkt met Pep Guardiola (trainer Manchester City, red.) en hij heeft ook een goede relatie met twee voormalig Barcelona-directeuren Ferran Soriano en Txiki Begiristain, die nu werkzaam zijn bij City.”