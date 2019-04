’Groningen straft fans hard richting duel met Ajax’

Dat weet RTV Noord. Volgens de omroep vindt de club dat de veiligheid bij en in het stadion van SC Heerenveen dusdanig negatief beïnvloed is, dat bezoekers en medewerkers in gevaar zijn gekomen. Dat heeft volgens FC Gronigen geleid tot ’een flinke negatieve impact op de supporters en hun veiligheid’.

De nummer 9 van de Eredivisie heeft daardoor gemeend een aantal stadionverboden uit te delen. Burgemeester Den Oudsten van Groningen sluit zich bij de maatregelen aan door daarnaast een stadion-omgevingsverbod voor een jaar op te leggen. Het is niet precies duidelijk hoeveel fans de toegang tot ’de groene kathedraal’ voorlopig wordt ontzegd.

Vuurwerk

„Wat een mooie voetbaldag had moeten worden, liep uit op een flinke deceptie”, schreef algemeen directeur eerder deze week op de website van FC Groningen. „Dat ook onze eigen supporters zich in Heerenveen onveilig hebben gevoeld, trekken wij ons ten zeerste aan. We hadden ons verheugd op een mooie voetbalmiddag. Het liep echter totaal anders en daar balen we met z’n allen vreselijk van. Het overgrote deel van de supporters heeft een groot deel van de eerste helft helaas gemist door onrust bij de toegangscontrole richting het uitvak. Tijdens de wedstrijd werd er vanuit ons vak vuurwerk gegooid en ook werden er teksten geschreeuwd en gezongen, die absoluut alle perken te buiten gaan.”

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie