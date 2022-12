Van Barneveld klaar op WK darts na kansloze nederlaag tegen Price

De wedstrijd begon al met enige reuring: Price zou aan de PDC-baas gevraagd hebben of hij met gehoorhescherming zou mogen spelen. Het bleken loze woorden, want het gebeurde niet. Wel werd de Welshman behoorlijk uitgefloten bij zijn opkomst.

De Haagse darter was tegen de wereldkampioen van 2021 bij voorbaat zeker niet kansloos. Midden november versloeg hij The Iceman bij de Grand Slam of Darts zelfs tot tweemaal toe: eerst in de groepsfase, later voor een plek in de halve finale. Vooral in die laatste partij maakte hij indruk: met 16-13 zorgde hij voor een regelrechte stunt. Michael Smith zou ’Barney’ uiteindelijk wel afstoppen op zijn weg naar de finale.

Meedogenloze Price

Zijn kleinkind is deze dinsdag jarig en daar haalt Van Barneveld kracht uit, zo gaf hij vooraf aan. „Je hebt het idee dan: er gaat vandaag niemand van mij winnen’.” In zes onderlinge partijen wist Price nog nooit te winnen van Van Barneveld. Kon hij het nog een keer flikken?

Het begon niet goed. The Iceman brak Van Barneveld eenmaal en was zelf ijzersterk in de dubbels: 3-1 in legs en dus 1-0 in sets. Ook in set 2 was Price meedogenloos op de dubbels, want hij brak ’Barney’ direct bij de start van de set. Uiteindelijk was ook set 2 voor de voormalig rugbyspeler.

Hoofd schudden

In de derde set moest de Hagenaar alle zeilen bijzetten om het tot een vijfde leg aan te laten komen. Price miste tops voor de set, maar omdat ’Barney’ een matige leg gooide, mocht The Iceman nog eens aanleggen en die miste hij weer. Dubbel 8 was echter niet aan de hoofdschuddende Van Barneveld besteed. De setpijl had erin gemoeten, want Price zei ’dank je wel’ daarna: 3-0 in sets.

In set 4 was het geloof weg bij Van Barneveld. Hij zag dat Price deze avond een maatje te groot was voor de vijfvoudig wereldkampioen. Met dubbel 10 was het afgelopen: leg, set and match.