Gilbert op recordjacht in Amstel

Begin jaren tachtig werd de Limburgse klassieker vanwege de dominantie van de Zeeuw al omgedoopt in de Amstel Gold Raas.

Gilbert voelt zich thuis op de Limburgse heuvels, waar hij in 2012 ook de wereldtitel op de weg wist te winnen. Op drie verschillende parcoursen heeft hij inmiddels zeges in de Amstel Gold Race gepakt. Afgelopen zondag bewees de Waal met zijn zege in Parijs-Roubaix dat hij in topvorm is. Woensdag trainde hij in zijn eentje al de finale van de Nederlandse klassieker. Vandaag verkende hij de laatste kuitenbijters nog eens met zijn ploegmaten van Deceuninck-QuickStep die met Julian Alaphilippe een tweede favoriet in huis hebben.

„Iedereen vraagt me na mijn zege in Parijs-Roubaix of ik voor de vijf monumenten ga?”, geeft Gilbert aan. „Of dat de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar een groot doel zijn. Ik kijk echter nu naar deze dagen. Ik wil voor mijn vijfde Amstel gaan en daarna ook goed presteren in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ik probeer te profiteren van mijn goede vorm op dit moment en al deze koersen liggen me heel goed.”