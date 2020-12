Zal Toto Jr. zijn vader, wonderpaard Totilas evenaren?

Edward Gal in 2010 in actie met Totilas. Ⓒ ANP/HH

Totilas is op 20-jarige leeftijd overleden. De hengst, tot eind 2010 bereden door de Nederlander Edward Gal, staat bekend als misschien wel het beste dressuurpaard aller tijden. Het wonder van de natuur is er dus niet meer, maar Totilas leeft wel een beetje voort. Toto Jr., zijn zoon, liet onlangs zien tot grote daden in staat te zijn, en blijkt welhaast een kopie van zijn legendarische vader.