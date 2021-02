Sergio Pérez grijpt kans bij Red Bull met beide handen aan

Pérez staat al voor zijn elfde seizoen in de Formule 1. Eind vorig jaar won hij zijn eerste Grand Prix, in Bahrein. Toen nog als coureur van Racing Point.„Ik snap dat bij een team van deze omvang de druk enorm is als het even minder gaat”, aldus Pérez. „Maar ervaring helpt om dan ook de focus te houden. Ik zie dit als een geweldige uitdaging, op het juiste moment in mijn carrière.”

Voorgangers

De Mexicaan wil niet vooruitlopen op een eventueel ’duel’ met zijn teamgenoot Verstappen. Gasly gaf in 2019 bijvoorbeeld aan dat hij de Limburger het vuur na aan de schenen zou leggen, maar bezweek onder de druk en werd teruggezet naar het huidige AlphaTauri. Albon, die juist zei te willen leren van Verstappen, maakte in de anderhalf jaar daarna ook weinig indruk.

„Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten. Ik weet dat ik een hoog niveau kan halen”, stelt Pérez. „Voor mij is het zaak om te wennen aan de auto en me snel comfortabel te voelen. Het is nog te vroeg voor conclusies, maar ik zie wel dat er potentie zit in deze auto. Als ik de auto begrijp, en hopelijk duurt dat niet te lang, wil ik hier gaan overpresteren.”

Pérez noemt zijn nieuwe teamgenoot erg sterk in de kwalificaties en hoopt dat ze op de zondagen samen zoveel mogelijk punten bijeen kunnen sprokkelen. Verstappen sluit zich daarbij aan. „Ik verwacht dat hij het goed gaat doen, zoals hij altijd heeft gedaan in de Formule 1. Ik kijk ernaar uit om met Checo samen te werken.”