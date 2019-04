Zoetemelk het theater in

Een kopgroep van artiesten (o.a. Wilfried de Jong, Mart Smeets, Eric Corton) met een groot wielerhart brengt een ongekende ode aan de held in het geel. De Tour van ’80, een avond met Joop wordt een avond waarin de dramatiek van de Tour de France liederlijk zal weerklinken. Uiteraard is de hoofdrolspeler zelf ook in alle theaters op het podium aanwezig.

De producenten Dave Andriese en Leo van Vliet vonden dat het jubileumjaar van zijn Tour-zege een mooie gelegenheid was voor een eerbetoon. In de lente van 2020 start er een exclusieve theatervoorstelling in acht etappes. Ook zijn vroegere ploegmaten Henk Lubberding, Leo van Vliet en Johan van der Velde zullen present zijn bij de voorstellingen. Het is een wielertheatershow in multidisciplinaire setting: muziek, toneel, beeldend proza, fijnzinnige poëzie en theatrale interviews – een avond waarin de dramatiek van de Tour de France liederlijk zal weerklinken.

Het voorlopige speelschema: