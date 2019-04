Boadu na zeven maanden weer in selectie AZ

De 18-jarige spits kan zaterdag zijn rentree maken, uitgerekend in het stadion van de club waartegen hij op 16 september zijn enkel brak. Bij een sliding van Eric Botteghin kwam de enkel van Boadu klem te zitten onder het been van de Braziliaanse verdediger en daarbij ging het mis.

De talentvolle spits moest weer een operatie ondergaan, nadat hij eerder door een zware knieblessure al lang aan de kant had gestaan. Boadu was het seizoen goed begonnen met drie doelpunten in zijn eerste vier competitieduels. Bij afwezigheid van de jongeling groeide Mats Seuntjens uit tot de aanvalsleider van AZ, dat in de eredivisie vier punten achter staat op Feyenoord. De Rotterdammers zijn bij winst in De Kuip zo goed als zeker van de derde plek en daarmee rechtstreekse plaatsing voor de Europa League.

AZ had de derde plek enkele weken geleden in handen, maar behaalde slechts twee punten uit de laatste drie wedstrijden tegen Vitesse (2-2), De Graafschap (1-1) en ADO Den Haag (2-3). „We hebben het onszelf daardoor niet makkelijker gemaakt”, zegt trainer John van den Brom. „Als we iets willen, moeten we zaterdag winnen. Anders heeft het geen enkele zin meer om over die derde plaats na te denken. Dan is het kansloos.”

Fredrik Midtsjø ging vrijdag tijdens de training eerder naar de kant. De Noorse middenvelder vormt voor Van den Brom een twijfelgeval. De trainer kondigde wat wijzigingen in zijn elftal aan, na de tegenvallende resultaten van de laatste weken.

