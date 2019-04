Van Bommel: ’Voor competitie natuurlijk niet ideaal’

„We kunnen er nu uitgebreid over praten, maar het is volgens mij nog niet eens helemaal definitief. Dan moeten eerst alle burgemeesters akkoord gaan, geloof ik”, aldus Van Bommel in aanloop naar het thuisduel met ADO Den Haag. „Voor de competitie is het natuurlijk niet ideaal. Maar ik ben het er volledig mee eens dat Ajax niet op zondag kan uitkomen, als het dinsdag al Champions League speelt.”

Van Bommel beseft wel dat het voor PSV en andere Eredivisie-clubs veel gevolgen heeft dat de wedstrijden worden verplaatst. „Wanneer ga je trainen, wanneer geef je spelers vrij, moet je een oefenduel plannen? We hebben 2,5 week geen wedstrijd. Dus het heeft zeker gevolgen.”

