’Gio’ straft Clasie: ’Geen tweede aanvoerder meer’

De blonde middenvelder was altijd aanvoerder als Robin van Persie, die eerste aanvoerder is, niet in actie kwam of werd gewisseld. Maar trainer Giovanni van Bronckhorst heeft hem de band ontnomen na Clasie’s uitbarsting in de laatste thuiswedstrijd tegen Heracles.

Clasie werd een kwartier voor tijd gewisseld omdat Van Bronckhorst met Van Persie als extra aanvaller op een overwinning wilde jagen. Dat accepteerde de huurling van Southampton aanvankelijk niet.

Aanvoerder

Van Bronckhorst: „Als club hebben we Jordy begin deze week al een boete gegeven, net als Nicolai Jørgensen vanwege diens rode kaart. Meteen na de wedstrijd merkte ik al dat Jordy er emotioneel helemaal doorheen zat. Ik heb toen even apart met hem gezeten. Ik heb alle begrip voor zijn situatie (nog geen zekerheid over toekomst, hij wil niet terug naar Engeland, red.), maar ik heb geen begrip voor het gedrag. Het was een slecht signaal naar het team toe en dat heb ik hem ook verteld. Het was een actie die niet aanvoerder-waardig is. Daarom is hij geen tweede aanvoerder meer.”

Consequenties

De verwachting is dat het geen consequenties voor zijn speeltijd heeft. Feyenoord mist morgen tegen AZ, in de strijd om de derde plaats, al Jørgensen en Dylan Vente als spitsen. Beide spelers zijn geschorst. Robin van Persie zal starten als spits en Van Bronckhorst heeft de spits van Feyenoord onder 19 jaar, de 17-jarige Naoufal Bannis, deze week aan de selectie toegevoegd.

„Hij heeft de afgelopen dagen met ons meegetraind. Bannis is een extra optie voor ons”, zegt Van Bronckhorst.

Van Persie

Van Persie is volledig fit volgens de coach. „Hij heeft een goede week gehad en heeft goed kunnen trainen”, aldus Van Bronckhorst.

De oefenmeester van Feyenoord ligt niet wakker van het feit dat zijn ploeg net als de andere Eredivisieclubs na 12 mei nog speelronde 33 mogelijk moet inhalen. Het betekent dat zijn eigen afscheid, en dat van Van Persie, niet in De Kuip maar in Sittard plaats heeft. Feyenoord moet in ronde 33 tegen Fortuna uit aan de bak.

Van Bronckhorst: „We zullen ons moeten aanpassen. Als de wedstrijden allemaal worden verplaatst, moeten we dat accepteren en ons programma voor die periode ook wijzigen. Voor mijzelf maakt het qua afscheid verder niet uit. Bij de laatste thuiswedstrijd tegen ADO zal het ondanks alles toch heel speciaal zijn.”

