Van den Brom: ‘18 dagen zonder wedstrijd is verre van ideaal’

„Het hoofddoel is duidelijk en moeten we ondersteunen”, aldus AZ-trainer John van den Brom. Van den Brom doelt uiteraard op de Champions League-confrontatie tussen Ajax en Spurs. ,,Je kijkt naar jezelf, zoals iedere trainer doet. Het is puur eigenbelang. Dan krijg je een heleboel op- en aanmerkingen.”

Volgens Van den Brom heeft het verplaatsen van de 33e speelronde, waarin AZ in Kralingen op bezoek moet bij Excelsior, de nodige consequenties. ,,Je maakt een planning en daar werk je een hele periode naar toe. Dan staan de wedstrijden met rood omcirkeld in de agenda. Dat we in deze fase van de competitie te maken hebben met achttien dagen zonder een echte wedstrijd, is dan verre van ideaal.”

Om niet tweeënhalve week achter elkaar te hoeven trainen, werd contact opgenomen met De Graafschap. ,,We gaan naar Doetinchem voor een oefenwedstrijd. Maar dan nog blijft het een oefenwedstrijd, ook al speel je met je basis. Het echte wedstrijdritme wordt onderbroken.”

Van den Brom stelt dat de uitkomst van de bekerfinale tussen Ajax en Willem II voor AZ ‘het belangrijkste is’. Bij winst van de Amsterdammers plaatsen de nummers drie en vier van de eredivisie zich rechtstreeks voor de voorrondes van de Europa League. AZ staat momenteel op de vierde plaats, met vijf punten voorsprong op naaste achtervolger FC Utrecht. Voor AZ bestaat het gevaar dat Ajax-trainer Erik ten Hag een aantal van zijn spelers rust gunt in de bekerfinale, met het oog op het loodzware programma van de Amsterdammers en de enorme belangen in de competitie en de Champions League. Van den Brom: ,,Daar heb ik geen invloed op. Maar ik weet wel hoe het werkt bij spelers. Als je topfit bent, en volgens mij heeft Ajax een topfitte selectie, dan wil iedere speler zo’n finale spelen.”

