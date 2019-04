Van den Brom grijpt in tegen Feyenoord: ’Er gaan dingen veranderen’

„Ja, er gaan ’dingen’ veranderen.” Want: „Dat lijkt me logisch. We hebben de laatste tijd echt niet slecht gespeeld, maar als je twee wedstrijden niet wint, van Vitesse en De Graafschap, en je verliest van ADO, dan is er voldoende reden om de opstelling te veranderen. En dat gaan we dus ook doen.”

Van den Brom wilde niet zeggen welke aanpassingen hij voor ogen heeft. Maar het is geen geheim dat hij al wekenlang ontevreden is over het spel van vleugelspelers Idrissi en Stengs. De kans bestaat dat Albert Gudmundsson weer eens van kiet af aan mag beginnen. De jonge IJslandse international scoorde als invaller tweemaal tegen ADO. Van den Brom: „Hij viel goed in. Het is altijd lekker als je wissels het goed doen. Je kunt wel roepen dat we het met zijn allen doen, maar dan moeten de reserves het nog wel even laten zien.”

De trainer van AZ moet zijn plannen wellicht aanpassen, aangezien middenvelder Fredrik Midtsjö de training vroegtijdig en strompelend verliet. „Het is afwachten of hij fit is, daar kan ik nu nog geen oordeel over vellen. Volgens mij kreeg hij een knietje. De één loopt zo’n blessure er sneller uit dan de ander.”

