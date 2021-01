Sébastien Haller niet in Ajax-basis, PSV zonder Mario Götze

Ajax nam de 26-jarige Fransman vrijdag voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. Haller is daarmee de duurste aankoop ooit van een Eredivisieclub. Hij zit wel op de bank en trainer Ten Hag liet vrijdag al weten dat hij sowieso speeltijd krijgt.

Ten Hag oefende de hele week met een formatie die PSV moet bestrijden. Dusan Tadic is de spits van Ajax in de eerste topper van het seizoen. Quincy Promes start als linksbuiten en Zakaria Labyad is de meest aanvallende middenvelder van de thuisploeg uit Amsterdam.

Mohammed Kudus en Lisandro Martínez zitten op de bank bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar is onvoldoende fit, net als David Neres en Lassina Traoré. Koploper Ajax verdedigt een voorsprong van 1 punt op PSV.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind en Tagliafico; Klaassen, Labyad en Gravenberch; Antony, Tadic en Promes.

PSV zonder Götze

PSV begint om 16.45 uur zonder Mario Götze aan de uitwedstrijd tegen Ajax. De Duitser is onvoldoende fit en zit ook niet op de bank

Götze moest afgelopen week een aantal trainingen overslaan. Trainer Roger Schmidt sprak vrijdag de hoop uit dat Götze toch tegen Ajax in actie kon komen. Eran Zahavi is de spits van PSV in de Johan Cruijff ArenA. Hij vormt de voorhoede met Donyell Malen en Cody Gakpo.

Mohamed Ihattaren zakt een linie terug. Hij begint op het middenveld, samen met Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. PSV hervat de competitie met een achterstand van 1 punt op Ajax.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli en Max; Sangaré, Rosario en Ihattaren; Gakpo, Zahavi en Malen.