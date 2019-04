Mourinho: ’Niemand had respect voor Ajax, tot nu’

„Als je tegen Ajax speelt op de manier hoe zij ook spelen, dan neem je een groot risico. De kans is namelijk aanwezig dat zij het spel beter onder de knie hebben”, vertelt Mourinho vol lof over het voetballende vermogen van de halve finalist van de Champions League aan RT.

„Juventus speelde Ajax in de kaart”, zegt Mourinho over de kwartfinale van het miljardenbal tussen de Oude Dame en de Amsterdammers in Turijn (1-2). „Tot op dit moment had niemand respect voor Ajax, omdat elke tegenstander Ajax in zijn kwaliteiten laat komen.”

Ajax treft in de halve finale Tottenham Hotspur, dat Manchester City uitschakelde. Mochten de Amsterdammers de finale halen, dan treffen zij Liverpool of FC Barcelona. „Barcelona en Liverpool kunnen Ajax verslaan met hun eigen manier van voetballen”, denkt Mourinho. „Maar als je de kwaliteit niet in huis hebt, dan moet je het over een andere boeg gooien en de tegenstander verrassen met een strategisch plan waar ze niet van houden.”

Strijdplan

Daarmee doelt The Special One op de Europa League-finale van 2017, toen hij als coach van Manchester United met zijn strijdplan Ajax versloeg (2-0). „Wij zorgden voor een wedstrijd waar Ajax niet op zat te wachten”, weet de 56-jarige oefenmeester. „Na de wedstrijd klaagden de spelers van Ajax over onze lange opbouw, over Fellaini (naar wie constant met een lange bal werd gezocht, red.) en over de fysieke strijd. Ze klaagden omdat ze er niet mee konden omgaan.”

De Ligt

„Het is geen uniek geval”, zegt Mourinho over Ajax-aanvoerder Matthijs de Ligt. „Omdat de voetbalgeschiedenis meer jonge topspelers kent. Maar toen wij (Manchester United, red.) twee jaar geleden tegen hem speelden leek hij al op een ervaren speler van 25, 26 jaar”, aldus Mourinho over de pas 19-jarige Golden Boy-winnaar. „Nu, twee jaar later is hij uitgegroeid tot een fantastische speler.”