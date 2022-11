Premium Het beste van De Telegraaf

Geruststelling voor fans: Oranje al bezig met knock-outfase op WK

Door Mike Verweij & Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Louis van Gaal kijkt toe bij de training. Ⓒ René Bouwman

DOHA - Het spel van het Nederlands elftal tegen Ecuador was zwaar onder de maat. Toch kunnen de fans van Oranje dinsdagmiddag met een gerust hart hun tv aanzetten. Hoewel Louis van Gaal en zijn spelers officieel nog één punt nodig hebben voor kwalificatie voor de achtste finales van het WK en trainers tot vervelens toe zeggen van wedstrijd naar wedstrijd te leven, kijkt de bondscoach al over het laatste groepsduel met Qatar (vandaag 16.00 uur) heen. „Vanaf de volgende ronde zullen we alleen nog in de avonduren trainen als de temperaturen lager zijn”, zei Van Gaal bijvoorbeeld.