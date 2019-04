Ten Hag schikt zich in underdogrol tegen Spurs

„Dat lijkt me niet”, zei hij. „Zeker niet als je naar de financiële verhoudingen kijkt.”

Bekijk ook: Pochettino legt druk bij Ajax

Ten Hag liet doorschemeren dat hij niet ongelukkig is met de afloop van de dubbele ontmoeting tussen de Spurs en Manchester City in de kwartfinale van Champions League. „Ik denk dat er wel een krachtsverschil tussen die ploegen is”, stelde hij. „Aan de ene kant was het leuk geweest om Guardiola weer te zien”, zei hij over de trainer van City, die hij leerde kennen bij Bayern München. „Maar City heeft heel veel kwaliteit.”

„Wij waren tegen Real Madrid en Juventus ook niet favoriet”, zei Ten Hag. „Maar ik heb voor die duels ook gezegd dat we die ploegen kunnen verslaan als we een heel goede dag hebben. Dan zal met de Spurs nu als tegenstander niet anders zijn.”