Kopieert Carlos Alcaraz huzarenstukje van Roger Federer?

AMSTERDAM - Novak Djokovic was er een paar keer dichtbij, net als Rafael Nadal, maar de laatste mannelijke tennisser die zijn titel prolongeerde bij de US Open was Roger Federer in 2008. Carlos Alcaraz is bijna halverwege het kopiëren van die prestatie. Tegen Dan Evans liet de 20-jarige Spanjaard zien dat het op dit moment met zijn vorm helemaal goed zit: 6-2, 6-3, 4-6 en 6-3 zege. In de vierde ronde mag de Italiaan Matteo Arnaldi maandag ook geen problemen opleveren.

Carlos Alcaraz. Ⓒ ANP/HH