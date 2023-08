Lach en plezier terug bij Oranje-hockeysters na benauwend keurslijf

AMSTERDAM - Jarenlang zaten de Oranje-hockeysters, hoe succesvol ook, vastgeketend in een benauwend keurslijf. Eenmaal bevrijd van de ketenen, de nieuwe bondscoach Paul van Ass vond in een donker hoekje een roestige sleutel, is het plezier teruggekeerd in de selectie van de nummer 1 van de wereld. De prestaties zijn vooralsnog hetzelfde: in Mönchengladbach is de titelverdediger doorgedrongen tot de halve finale van het EK.

Er mag en kan weer gelachen worden bij Oranje. Ⓒ ProShots