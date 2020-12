FC Utrecht wint weer niet onder René Hake

Nou had Hake het in de afgelopen weken ook niet erg getroffen met het programma. FC Utrecht trof onder zijn leiding tweemaal Ajax (waaronder eenmaal voor de KNVB-beker), PSV en Feyenoord. Maar ook van ADO Den Haag, PEC Zwolle en nu dus ook Fortuna wist FC Utrecht niet te winnen. Gezien de kwaliteit in de selectie zijn dat wedstrijden die drie punten moeten opleveren.

Net als onder Van den Brom bleek het scoren de afgelopen weken een probleem. FC Utrecht creëerde voldoende kansen, maar schoot tekort in de afronding. Hake sprak de verwachting uit, dat de aanvallende onmacht verholpen zou zijn, als er eens een wedstrijd tussen zou zitten met een groot aantal goals. Die diende zich afgelopen woensdag aan. Maar liefst viermaal trof FC Utrecht doel in de KNVB-bekerwedstrijd, maar omdat Ajax er vijf maakte, waaronder twee in de slotfase, draaide het toch uit op een deceptie.

Het scoringsprobleem leek met de vier goals tegen Ajax verholpen, maar stak tegen Fortuna weer de kop op. FC Utrecht was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij, maar schoot tekort in de eindpass en afwerking. Het verdedigend spelende Fortuna Sittard kreeg in de eenzijdige eerste helft uiteindelijk nog de grootste kansen na een slippertje van FC Utrecht-verdediger Justin Hoogma, maar de Duitse FC Utrecht-doelman Eric Oelschlägel, die zijn plek had behouden als vervanger van Maarten Paes, reageerde goed op een inzet van Lisandro Semedo, terwijl Tommy St. Jago de rebound van Emil Hansson van de doellijn kopte.

Het wedstrijdbeeld na rust was hetzelfde. FC Utrecht had voornamelijk de bal, maar de finesse en creativiteit om de stugge Fortuna-defensie kapot te spelen waren ver te zoeken. Toch kwam de thuisploeg op voorsprong. Mimoun Mahi kopte een hoekschop van Gyrano Kerk tegen het net, zijn vierde goal in de afgelopen drie wedstrijden.

FC Utrecht had eindelijk bereikt waar het zo lang voor had geknokt, maar gaf de voorsprong vervolgens veel te gemakkelijk uit handen. Bij een corner van Fortuna Sittard kon Sander van de Streek niet voorkomen, dat de Duitser Sebastian Polter de gelijkmaker binnenkopte.

Met Eljero Elia en Adrian Dalmau als aanvallende impulsen probeerde Hake alsnog de drie punten binnen te slepen, maar veel moeite om zijn doel schoon te houden had Fortuna-doelman Yanick van Osch niet meer. FC Utrecht liep zich met stroperig aanvalsspel steeds stuk op de goed georganiseerde Limburgse defensie. En de ploeg van Hake mocht zich uiteindelijk nog gelukkig prijzen met een punt, want in de 84e minuut kopte Semedo de bal namens Fortuna op de lat.

Door de reeks van zeven Eredivisieduels zonder zege (de laatste wedstrijd onder leiding van Van den Brom werd met 4-1 verloren tegen Heracles) ziet FC Utrecht de Europese plaatsen steeds verder uit zicht raken. Zo bedraagt de achterstand op Vitesse inmiddels veertien punten en heeft nummer acht SC Heerenveen ook al acht punten meer.

FC Utrecht heeft tot de mini-winterstop nog twee duels om het geschonden blazoen wat op te poetsen. Dinsdag speelt het uit tegen FC Emmen en op 27 december de inhaalwedstrijd tegen AZ. Ook voor Hake persoonlijk belangrijke duels, want de Drent heeft tot de winterstop de kans gekregen als trainer, waarna een evaluatie zal volgen. Een score van nul overwinningen in negen wedstrijden is geen aanbeveling voor een langdurige aanstelling.