NEC wint bij Go Ahead Eagles strijd om tiende plaats in Eredivisie

De Nijmegenaren waren met name voor de rust de betere ploeg in de wedstrijd tussen de twee gepromoveerde clubs. Halverwege leidde NEC al met 2-0 door doelpunten van Elayis Tavsan en Jordy Bruijn, die een strafschop benutte.

NEC had al vijf competitieduels niet meer gewonnen, maar was voor rust in alle opzichten beter dan de thuisploeg, die amper kansen creëerde. Na een klein halfuur nam de ploeg van trainer Rogier Meijer de leiding. Tavsan schoot van afstand uit een volley raak. In de 37e minuut trok Eagles-middenvelder Luuk Brouwers Cas Odenthal bij een voorzet licht aan de arm. De verdediger ging naar de grond waarna arbiter Erwin Blank een strafschop gaf. Bruijn schoot vanaf elf meter raak en had kort daarna zelfs de kans om er 3-0 van te maken. Ditmaal raakte hij de paal.

Pas na rust stelde Go Ahead er iets tegenover. De beste kans was voor Giannis Botos die van dichtbij overschoot.

NEC, dat al de vierde uitzege boekte, kwam door de winst in Deventer op 22 punten. Go Ahead heeft er 1 minder.