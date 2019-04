Horner: ’Gasly nog niet op zijn gemak in de auto’

Gasly werd dit seizoen door Red Bull Racing naar de Oostenrijkse renstal gehaald als vervanger van de naar Renault vertrokken Daniel Ricciardo.

Resultaat

De 23-jarige Fransman wordt gezien als een talent, maar dat uit zich vooralsnog niet in goede resultaten. Gasly eindigde in Melbourne als elfde, in Bahrein als achtste en in Shanghai boekte hij zijn beste resultaat: zesde. In die drie Grand Prix’ finishte hij telkens achter teamgenoot Max Verstappen.

Rijstijl

„Hij maakt stappen”, zegt Horner over Gasly tegen Autosport.com. „Hij voelt zich op dit moment nog niet helemaal op zijn gemak in de auto. Niet vanuit een fysiek oogpunt, maar ik denk dat hij bezig is zijn stijl te verfijnen om het beste uit de auto te halen.”

Bij de Grand Prix van China liet Gasly zien dat er een positieve lijn zit in zijn ontwikkeling. De Franse coureur zette namelijk de snelste raceronde neer, waardoor hij een bonuspunt kreeg. „Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen”, stelt Horner. „Maar het blijkt duidelijk een uitdaging voor hem te zijn, ook al boekt bij vooruitgang.”

Gasly

In China reed Gasly grotendeels tussen wal en schip. Hij vond moeilijk aansluiting bij de top vijf en van de coureurs achter hem had hij weinig te dulden. „Ik reed vaak alleen, dus ik probeerde van alles uit tijdens het rijden om de auto beter te leren kennen”, zegt Gasly, die naar antwoorden zocht om de problemen waar hij tegenaan loopt op te lossen. „Ik denk te weten wat er beter moet en ik weet wat ik daarvoor moet doen.”

Of de Red Bull-coureur de juiste antwoorden heeft gevonden zal duidelijk worden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, die op zondag 28 april in de hoofdstad Bakoe wordt verreden.