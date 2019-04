Gravelkoning Nadal in halve finale Monte Carlo

Na een moeizaam begin tegen de Argentijn Guido Pella won de Spaanse nummer 2 van de wereld met 7-6 (1) 6-3.

Nadal was dicht bij zijn eerste setverlies in Monte Carlo sinds de eerste ronde in 2017. Hij kwam met 4-1 achter, herstelde dit, maar Pella mocht op 6-5 wel voor de set serveren. De Argentijn verloor de game en Nadal sloeg genadeloos toe in de tiebreak.

Het betekende voor Nadal dat hij na negen wedstrijden op Monte Carlo voor het eerst meer dan vijf games moest afstaan. In de tweede set bleef Pella een taaie tegenstander, maar Nadal won wel.

De 32-jarige Nadal doet voor de zestiende keer mee in Monte Carlo en kan het toernooi voor de twaalfde keer op zijn naam schrijven. De laatste keer dat de Spanjaard een wedstrijd verloor bij het eerste masterstoernooi van het jaar op gravel was in 2015, in de halve finale van Novak Djokovic.

De Servische nummer één van de wereld kan hij niet meer tegenkomen dit jaar. Djokovic verloor in de kwartfinale van de Rus Daniil Medvedev.