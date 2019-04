Ziyech geeft Ajax-fans hoop

De 26-jarige linkspoot leek afgelopen zomer na het winnen van de Gouden Schoen op weg naar een grote Europese club, maar de Marokkaanse spelmaker bleef Ajax uiteindelijk trouw. en opnieuw is hij een van de gezichtsbepalende spelers binnen de spelersgroep.

Doordat de Amsterdammers op indrukwekkende wijze de halve finale van de Champions League hebben bereikt, zullen grootmachten opnieuw in de rij staan voor de diverse Godenzonen.

Ziyech stelt echter dat een langer verblijf in de Johan Cruijff ArenA voor hem zeker tot de mogelijkheden behoort. Op de stelling ’Wie weet blijf ik wel in Amsterdam’, antwoordde hij met ’ja’.

„Alles is mogelijk”, aldus Ziyech, die dit seizoen in 42 duels goed was 19 goals en 20 assists. „Ik ben iemand die heel kieskeurig is. Het moet wel een club zijn waar ik Ajax voor wil inruilen en dat gebeurt niet zomaar.”

Directeur voetbalzaken Marc Overmars stelde onlangs dat naast Frenkie de Jong, die voor 86 miljoen euro naar FC Barcelona verkast, niet meer dan vijf andere smaakmakers zullen vertrekken.

Bekijk hieronder de wekelijkse Eredivisie-vooruitblik Kick-Off met chef voetbal Valentijn Driessen van Telesport: