Kuwas rekent af met klein trauma

De 26-jarige buitenspeler nam in Eredivisie-verband twee keer eerder een strafschop, maar faalde beide keren: AZ-thuis april 2018 en Ajax-thuis februari 2019.

Kuwas is bezig aan sterk seizoen namens de nummer zes van de Eredivisie. Hij was dit seizoen (tot zaterdag) in 31 duels betrokken bij 20 goals: acht treffers en twaalf assists.

Warner Hahn gaat de verkeerde hoek in. Brandley Kuwas kan (eindelijk) juichen. Ⓒ VI Images

