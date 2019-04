Heracles zet belangrijke stap

De ploeg van de Duitse trainer Frank Wormuth versloeg sc Heerenveen met 2-1. In Almelo maakte Adrian Dalmau het beslissende doelpunt. Daarvoor hadden Sam Lammers (Heerenveen) en Brandley Kuwas een strafschop benut.

Dalmau kreeg weer een kans in de basis nadat hij in de vorige wedstrijd tegen Feyenoord (2-1 verlies) op de bank moest beginnen. De Spaanse aanvaller beloonde het vertrouwen in de 73e minuut met zijn zestiende treffer dit seizoen.

Bekijk hier de statistieken van het duel tussen Heracles Almelo en sc Heerenveen.

Aanstaand Ajacied Kik Pierie feliciteert Sam Lammers na zijn rake penalty. Ⓒ BSR Agency

Kuwas had de thuisploeg in de 27e minuut op voorsprong gezet vanaf elf meter. Vier minuten voor rust kreeg Heracles voor de veertiende keer een strafschop tegen dit seizoen. Een nieuw eredivisierecord. De van een blessure teruggekeerde Lammers trok de stand weer gelijk.

De Friese club was zeker niet minder en kreeg ook na de 2-1 kansen, maar die werden niet verzilverd.

Heracles staat vijfde met 48 punten en nog drie wedstrijden te spelen. De nummers vier tot en met zeven spelen de play-offs. Nummer acht Willem II en negen FC Groningen hebben respectievelijk 5 en 6 punten minder, maar ook een wedstrijd minder. Heerenveen is tiende met 37 punten.

Bekijk hier de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie.