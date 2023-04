Premium Het beste van De Telegraaf

De andere passie van... Korfbalinternational Brett Zuijdwegt echte spelletjesfanaat: ’We hebben inmiddels aardige verzameling’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Brett Zuijdwegt: „Ik vind het heerlijk om spelletjesavonden te organiseren voor vrienden.” Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

De meeste atleten storten zich vol overgave op hun topsportcarrière, maar wat houdt hen nog meer bezig? In de rubriek ’de andere passie van’ zoomen we hier op in. Dit keer vertelt korfbalster Brett Zuijdwegt (24) over haar liefde voor spelletjes.