’Finale nu een must voor Ajax’

„Zoals Ajax na rust tegen Juventus speelde, was niet normaal goed. Van Europees topniveau. En volgens de Nederlandse voetbalcultuur”, aldus de oud-spits.

„Alle twijfels zijn weggespeeld zolang Ajax maar durft te voetballen. Die lef ontbrak voor rust in Turijn. Enkele weken geleden dacht ik dat Ajax onderweg punten ging verspelen vanwege het overvolle programma. Nu zie ik in de Eredivisie geen enkele ploeg meer rondlopen waartegen dit Ajax punten kan verspelen.”

Kieft ziet kansen tegen Tottenham Hotspur in de halve finale. „Het wordt een ander verhaal dan Real Madrid en Juventus. In Spanje en Italië was ieder resultaat meegenomen. Iedereen had er vrede mee als Ajax zou stranden. Nu niet meer. Spurs is geen Liverpool en de Londenaren missen belangrijke spelers als Kane, Son en Dier. Dat allemaal maakt Ajax tot favoriet. De finale is een ’must’ en dat geeft een ander soort druk. Aan de andere kant voetbalt Ajax met zoveel vertrouwen dat het tegen alle soorten tegenstanders een kans maakt.”

Klik op onderstaande link voor de volledige column van Wim Kieft:

