Depay scoort weer eens voor Lyon

Voor de aanvaller, die de laatste weken vaak niet verder kwam dan een rol als invaller, was het zijn zevende doelpunt dit seizoen in de competitie. Zijn laatste treffer dateerde van 3 maart, tegen Toulouse.

Martin Terrier maakte de 2-0, in de slotfase schoot Lucas Tousart in eigen doel. Depay wed in de 90e minuut vervangen. Kenny Tete speelde de hele wedstrijd voor Lyon.

Lyon blijft derde in Frankrijk, op 5 punten van Lille. De nummer twee heeft echter een duel minder gespeeld. Koploper Paris Saint-Germain is onbereikbaar.