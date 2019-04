’Duitse bond wilde Ten Hag’

In gesprek met BILD laat oud-voetballer Matthias Sammer weten dat hij al veel langer ziet zitten in de tukker. Hij wilde Ten Hag tien jaar geleden al aan het roer zetten bij Duitsland Onder-21.

„Dat was in 2009 of 2010”, aldus Sammer, die destijds actief was als technisch directeur van de DFB. „Het liep stuk op afspraken over zijn specifieke verantwoordelijkheden.”

In 2013 sloeg Sammer als directeur van Bayern München alsnog toe. Hij nam Ten Hag over van Go Ahead Eagles en stelde hem aan als trainer van het tweede elftal.

Bekijk ook: Ajax in gesprek met Ten Hag over nieuw contract

Via de Duitse topclub kwam Te Hag in 2015 terecht bij FC Utrecht. Ruim een jaar geleden maakte hij vervolgens de stap naar Ajax. „Ten Hag heeft zich zeer gestaag ontwikkeld”, aldus Sammer. „Er is in het trainersvak niet één weg naar de top. Maar als ik Erik zie, zou ik zeggen dat de theoretische aanpak de optimale weg is.”

De ervaring als voetballer van Ten Hag, die 299 Eredivisie-wedstrijden speelde namens De Graafschap, FC Twente, RKC en FC Utrecht, doet in de ogen van Sammer de rest. „Daardoor weet hij hoe het er in de kleedkamer aan toegaat en met welke mechanismes hij rekening moet houden.”