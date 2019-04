Oude bekende reikt schaal uit aan FC Twente

De oud-spits, die bij de Grolsch Veste is geëerd met een standbeeld, was captain van het team van FC Twente dat in 2010 beslag legde op de landstitel en kreeg toen in die hoedanigheid de kampioensschaal uit handen van directeur betaald voetbal Henk Kesler.

De huldiging staat gepland voor dinsdagavond op de parkeerplaats van de Grolsch Veste. Michaël Maria heeft het kampioensfeest niet meer afgewacht. De verdediger is per direct vertrokken naar het Amerikaanse Charlotte Independence.