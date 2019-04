Pa Van der Poel: ’Mathieu moet plezier behouden’

Adrie van der Poel Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Welgeteld 29 jaar na zijn eigen zege in de Amstel Gold Race is zijn zoon gebombardeerd tot dé topfavoriet in Nederlands belangrijkste wielerwedstrijd. In de afgelopen tweeënhalve week is Mathieu van der Poel immers uitgegroeid tot dé sensatie van dit klassieke voorjaar. Zeges in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Vierde in zowel Gent-Wevelgem als de Ronde van Vlaanderen. Vader Adrie zag al op héél jonge leeftijd het unieke talent van zoonlief, maar wist dat hij toen nog een heel lange en moeilijke weg moest bewandelen. Nooit werd er gekozen voor de geijkte route, omdat anders ook beter kan zijn.