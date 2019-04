Guardiola heel blij voor Ten Hag

De manager is met name blij voor trainer Erik ten Hag, die hij nog goed kent van hun gezamenlijk tijd bij Bayern München. Waar Guardiola destijds de leiding had over de hoofdmacht van Der Rekordmeister, trainde Ten Hag de beloften.

„We spraken elkaar veel en ik ben heel blij voor hem waar hij nu staat met een historische club als Ajax”, sprak Guardiola bewonderend. „Het was erg leuk geweest om tegen hem te spelen in de halve finales, maar ik zit straks voor de televisie.”

Guardiola leek zich met Manchester City tegen Tottenham in blessuretijd te scharen bij de laatste vier van de Champions League nadat Raheem Sterling een cruciale treffer maakte. Guardiola vierde het feestje al uitbundig, maar de VAR gooide roet in het eten.

„Het doet heel veel pijn wat er is gebeurd, maar desondanks blijf ik voorstander van de VAR”, aldus de Spanjaard. „Als er sprake is van buitenspel en Tottenham zou daardoor zijn uitgeschakeld, dan was dat ook niet leuk voor hen geweest.” Saillant genoeg treffen The Citizens de Londense opponent vandaag opnieuw, maar dan in competitieverband.