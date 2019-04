Meevaller voor Ajax-back Mazraoui

Desondanks is hij de komende wedstrijden van Ajax tegen FC Groningen en Vitesse nog niet inzetbaar. In Groningen zal Joël Veltman wederom als rechtsback spelen, terwijl Nicolas Tagliafico na zijn Europese schorsing terugkeert in de basis op de plaats van gelegenheidslinksachter Mazraoui.

In Italië verving Daley Sinkgraven na elf minuten Mazraoui. De Drent deed het uitstekend, al werd hij na 82 minuten totaal leeggespeeld weer naar de kant gehaald. Tegen FC Groningen zit Sinkgraven op de bank.