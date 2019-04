Tagliafico: ’Ik weet niet of ik blijf of vertrek’

Hij wordt begeerd door meerdere clubs uit Engeland, Spanje en Italië. „Maar ik weet niet of ik blijf of vertrek”, aldus de Argentijn.

„Dit is niet het moment om daarover na te denken. Ik wil alleen met de duels in de Eredivisie, Champions League en bekerfinale bezig zijn. De rest komt in de zomer wel. Ik ben gelukkig in Amsterdam. En nog een stuk gelukkiger ben ik met hoofdprijzen, als we de landstitel veroveren en de Champions League en bekerfinale winnen.”

