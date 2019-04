’Van der Poel droomt van eigen WorldTour-ploeg’

„Dat is zijn ambitie”, bevestigt Adrie van der Poel. „We moeten ervoor zorgen dat het team elk jaar beter wordt en met deze mensen naar het hoogste niveau kan groeien. Dat is toch een geweldig compliment richting zijn huidige entourage.”

Bijna alle WorldTour-teams hebben zich de afgelopen periode gemeld voor de Nederlands kampioen.

„Patrick Lefevere vroeg me hoe het mogelijk is dat Mathieu bij zijn huidige team heeft getekend tot 2023. Ik zei tegen Patrick: ’Ga het hem vragen!’. Hij heeft het heel goed naar zijn zin, verdient heel goed zijn kost, is eigen baas en is zeer tevreden over de begeleiding. In een omgeving waar je je gelukkig voelt, presteer je ook het best.”

Krijgen we na 18 jaar weer een Nederlandse winnaar van de Amstel Gold Race? Wielerverslaggever Raymond Kerckhoffs geeft Van der Poel een goede kans.