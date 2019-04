PSV mikt op oefenduel(s) tijdens ’lentestop’

De Eindhovenaren gaan donderdag 25 april op bezoek bij Willem II, en spelen vervolgens pas op 12 mei weer tegen AZ. Dat heeft alles te maken met de verplaatsing van speelronde 33 naar woensdag 15 mei. PSV heeft daardoor in plaats van twee weken, liefst tweeënhalve week geen wedstrijd.

„We zullen moeten kijken of we onze trainingsweek anders gaan inplannen. Dat je tijdens het seizoen ineens tweeënhalve week geen competitie hebt, is uitzonderlijk. We zijn er wel over aan het nadenken om een of meerdere oefenwedstrijden in te plannen”, laat trainer Mark van Bommel weten.

De coach beseft dat behalve Ajax en Willem II, dat zondag 5 mei de bekerfinale tegen de Amsterdammers speelt, alle clubs in hetzelfde schuitje zitten. „Voor de competitie is het natuurlijk niet ideaal. Het heeft gevolgen voor de planning van alle clubs. Al ben ik het er volledig mee eens dat als je op zondag speelt, je op dinsdag geen Champions League kan spelen.”