Van Nistelrooy: ’Gakpo past zich snel aan aan het niveau van Liverpool’

Als oud-speler van Real Madrid had Van Nistelrooy de wedstrijd met veel belangstelling gevolgd, waarbij natuurlijk ook het spel van Gakpo zijn speciale aandacht had. „Ik vond Cody sterk. Net als heel Liverpool in de eerste twintig minuten. Ze waren Real Madrid aan het wegblazen en Cody was sterk. Hij had een aantal geweldige balvaste momenten, waarbij hij de bal naar zijkant speelde en goed door bewoog. Cody had ook een aantal omschakelmomenten na balverlies, waarbij hij de bal weer terugwon en oogde heel scherp. Maar dat was ook al het geval tegen Newcastle United, toen hij zijn eerste goal maakte, en in de derby tegen Everton. Je ziet dat hij zich snel aanpast aan dat niveau”, aldus de PSV-trainer, die als oud-Real-speler blij was met de uiteindelijke afloop.

„De grote mijnheren van Real maakten het af. Ik heb er zelf nog met één gespeeld in 2008. Dat is de laatste die nog op de velden rondloopt”, aldus de PSV-trainer, verwijzend naar Karim Benzema, die tegen Liverpool zijn totaal aantal goals in de Champions League opvoerde naar 88, waarmee de Fransman na Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Robert Lewandowski de op drie na meest scorende speler is in de Champions League. Nummer zes op die lijst is nog altijd Van Nistelrooy met 60 goals.