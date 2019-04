Advocaat: ’Ajax moet andere clubs compenseren’

„Op zich is het goed dat men aan de belangen van Ajax denkt en er zijn weinig alternatieven. Maar misschien is het dan wel handig, dat Ajax, als ze zoveel geld verdienen, de andere clubs wat compenseert. Er komt een hoop bij kijken. Als alle schema’s veranderen dan zijn er zoveel mensen, die hun plannen moeten veranderen, die ze hadden gemaakt voor na het seizoen. Bij ons heeft de helft van de groep al reizen geboekt voor direct na het seizoen. Hoe ga je dat oplossen? Bij andere clubs zullen ze hetzelfde hebben. Wie draait daar voor op?”, aldus Advocaat, wiens eigen zomerplannen niet in de knoei komen door de verschuivingen.

„Ik heb nog niks geboekt. Ik ga voor de last minute. Dat is het goedkoopst”, knipoogde de FC Utrecht-trainer.

