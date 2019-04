Slutsky: ’Alles is mogelijk voor Ajax in Champions League’

„Ik ben aan het begin van het seizoen bij de wedstrijd Ajax-Dinamo Kiev geweest, een duel in de voorronde van de Champions League. In die wedstrijd maakte Ajax al een geweldige indruk op mij. Ik heb toen al tegen iedereen gezegd: ’Dit Ajax gaat echt een sensatie worden in Europa dit seizoen’. Ik was verbluft door het talent en de potentie in dat elftal. Voor de wedstrijden tegen Real Madrid én Juventus heb ik ook direct gezegd, dat Ajax helemaal niet de underdog was. En ik denk ook dat voor Ajax dit seizoen echt alles mogelijk is in de Champions League.”

De enorme financiële verschillen tussen Ajax en door de Amsterdammers uitgeschakelde grootmachten als Real Madrid en Juventus zeggen Slutsky niet veel. „Het laat zien, dat geld niet altijd de doorslag geeft in het voetbal. Bovendien kun je zeggen dat Ajax ’maar’ met een budget van 90 miljoen euro werkt, maar als ze zouden besluiten om vandaag hun hele team te verkopen dan levert dat vele honderden miljoenen euro’s op.”

De Vitesse-trainer hoopt op een goed vervolg voor Ajax en in de Champions League en staat daarom ook honderd procent achter de verplaatsing van speelronde 33 om de ploeg van trainer Erik ten Hag extra rust te gunnen voor het eerste duel in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. „Ik vind het volkomen normaal, dat je dit doet voor je beste team, dat voor het eerst in heel lange tijd de kans heeft om de finale van de Champions League te halen. We moeten niet vergeten, hoeveel punten Ajax heeft gepakt voor de UEFA-ranking en daarvan kan Vitesse ook profiteren. Daarom vind ik dat we de nadelen moeten accepteren. In Rusland houden we ook altijd rekening met clubs, die Europees spelen en worden de wedstrijden zo ingedeeld, dat ze net een paar dagen extra rust hebben. Die extra rust kan belangrijk zijn voor Ajax om de finale te halen.”

