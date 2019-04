Sport Kort: benauwde zege Atlético Madrid

19:34 uur: Met Kevin Strootman in een rol als invaller heeft Olympique Marseille in de Franse competitie de uitwedstrijd tegen En Avant de Guingamp in winst omgezet. De subtopper zegevierde met 3-1 bij de degradatiekandidaat. Voor de bezoekers kwamen Luiz Gustavo, Lucas Ocampos en Valère Germain tot scoren. Bij de derde treffer van Marseille, in de extra tijd, verzorgde Strootman de assist. Hij was in de 71e minuut in het veld gekomen.

18.20 uur: In de Spaanse competitie heeft Atlético Madrid een benauwde zege geboekt. De nummer twee van La Liga won met 1-0 bij middenmoter Eibar. In de 85e minuut maakte Thomas Lemar het verlossende doelpunt.

18.18 uur: De tennissters van Frankrijk en Roemenië gaan met een gelijke stand (1-1) de tweede dag in van de halve finale van de Fed Cup. Op de indoor gravelbaan in Rouen wonnen beide landen een enkelspel. Simona Halep maakte haar status waar door de Française Kristina Mladenovic met 6-3 6-1 kansloos te laten. Caroline Garcia trok de stand gelijk door met tweemaal 6-3 te winnen van Mihaela Buzarnescu. Ook bij de andere halve finale, die tussen Australië en Wit-Rusland, staat het 1-1. Mocht de stand in een van de ontmoetingen na de enkelspelen van zondag 2-2 zijn, dan moet het dubbelspel de beslissing brengen.

18.10 uur: De mannenploeg van Amsterdam heeft het in de kwartfinales van de Euro Hockey League niet gered. Het team uit de hoofdstad was in Eindhoven niet opgewassen tegen Rot Weiss Köln. Het duel eindigde in de reguliere speeltijd in 2-2. In de shoot-outs zegevierde de Duitse ploeg met 6-5.

15.54 uur: De Oostenrijkse wielrenner Felix Grossschartner heeft de vijfde etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. Het was de koninginnenrit met start in Bursa en finish op hoogte in Kartepe. De rit was ingekort vanwege de extreme weersomstandigheden. De renner van Bora-hansgrohe mocht 4 kilometer eerder dan gepland de handen in de lucht steken. Dat deed hij in de sneeuw en het leverde Grossschartner ook meteen de leiderstrui op. Die nam hij over van de Ier Sam Bennett. Zondag volgt de laatste etappe, die leidt naar Istanbul.

Felix Grossschartner Ⓒ Hollandse Hoogte

11.52 uur: Het zeilduo Odile van Aanholt/Marieke Jongens heeft de wereldbekerwedstrijd van Genua gewonnen. Dat deed het Nederlandse koppel in de 49erFX-klasse door de afsluitende medalrace te winnen. Voor de Italiaanse kust klommen Van Aanholt en Jongens daardoor van de derde naar de eerste plaats waarmee ze ook een belangrijke stap zetten naar deelname aan de Olympische Spelen van Tokio volgend jaar.

11.23 uur: In de halve finale van de Fed Cup tussen Australië en Wit-Rusland staat het na de eerste dag gelijk. Op het hardcourt van Brisbane opende Arina Sabalenka met een zege in drie sets (7-5 5-7 6-3) op de Australische Samantha Stosur. Ashleigh Barty bracht daarna het thuisland weer op gelijke hoogte dankzij een overwinning in twee sets (7-6 6-3) op voormalig nummer één van de wereld Victoria Azarenka.

10.45 uur: Dimension Data herbergt zondag in de Amstel Gold Race het complete podium van de editie van vorig jaar. De Deen Michael Valgren, vorig jaar zegevierend, kwam over van Astana. Roman Kreuziger werd vorig jaar nog tweede namens Mitchelton-Scott en de Italiaan Enrico Gasparotto derde in het shirt van Bahrain.

10.41 uur: Paris Saint-Germain heeft zondag opnieuw de kans om kampioen van Frankrijk te worden. Dat gebeurt mogelijk in aanwezigheid van Neymar, de Braziliaanse sterspeler die sinds januari niet meer in actie kwam vanwege een voetblessure. Volgens trainer Thomas Tuchel is de aanvaller fit genoeg om zondagavond in het duel met AS Monaco in actie te komen.

09.05 uur: Oklahoma City Thunder heeft in de eerste ronde van de play-offs om de titel in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA de eerste zege behaald. De ploeg met sterspeler Russell Westbrook was thuis te sterk (120-108) voor Portland Trail Blazers. Die ploeg leidt na twee eerdere overwinningen nog wel in de best-of-seven serie.

08.28 uur: De Nederlandse tennissters moeten vrezen voor hun plaats in wereldgroep II van de Fed Cup. Japan heeft op de eerste dag van de play-off om klassebehoud een 2-0-voorsprong genomen. Misaki Doi was in de openingspartij te sterk voor Richèl Hogenkamp: 6-3 6-4. In de tweede partij had Nao Hibino weinig problemen met Bibiane Schoofs: 6-1 6-2.