Sport Kort: Oranje op achterstand in Fed Cup

08.28 uur: De Nederlandse tennissters moeten vrezen voor hun plaats in wereldgroep II van de Fed Cup. Japan heeft op de eerste dag van de play-off om klassebehoud een 2-0-voorsprong genomen. Misaki Doi was in de openingspartij te sterk voor Richèl Hogenkamp: 6-3 6-4. In de tweede partij had Nao Hibino weinig problemen met Bibiane Schoofs: 6-1 6-2.