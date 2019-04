Oma Belgische renner waarschuwde voor ’VDP’

Van der Poel wint de Brabantse Pijl, voor Alaphilippe en Wellens (helemaal rechts) Ⓒ BSR Agency

Tim Wellens won vorig jaar nog de Brabantse Pijl, maar moest vorige week toekijken hoe hij in de kopgroep in de slotfase werd weggereden door Mathieu van der Poel. De oma van de Belgische renner had dit echter zelfs al voorspeld.