’Ook Tottenham krijgt meer rust richting duels Ajax’

Spurs-trainer Mauricio Pochettino had al bij de Premier League aangedrongen om de wedstrijd tegen Bournemouth te verplaatsen. Deze staat gepland voor maandag 6 mei, twee dagen voor de return in Amsterdam. Tottenham verwacht dat deze wedstrijd naar zaterdag 4 mei verplaatst zal worden.

Ajax heeft voor de heenwedstrijd in Londen een vrij weekeinde, omdat speelronde 33 is verplaatst door de KNVB naar woensdag 15 mei. De Spurs moeten dat weekeinde wel gewoon spelen. Pochettino denkt niet dat er dan een verplaatsing van wedstrijden gaat plaatsvinden. „We praten er wel over, maar verwachten er weinig van, want het is gewoon heel lastig”, zegt hij tegen Daily Mail.

Hij vervolgt: „Voor de halve finale vind ik dat beide teams eenzelfde voorbereiding zou moeten krijgen. Als we eerlijk willen zijn, horen we allebei dezelfde tijd te krijgen. Dat verdienen we beide.”