PSV heeft sturing nodig

Mark van Bommel Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - PSV staat in de schaduw van Ajax, hoewel die club na de winterstop vaker verloor dan de concurrent uit Eindhoven. Feit is dat Mark van Bommel steeds meer en sneller ingrijpt om zijn pruttelende machine enigszins op gang te krijgen. Desgevraagd geeft de trainer een inkijkje in zijn eigen trainersgarage, waar de rust van een wedstrijd wordt gebruikt als een vijftien minuten durende pitstop.