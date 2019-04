’Vermoeidheid is iets mentaals’

Nicolas Tagliafico Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Verspeelt Ajax vanavond in Groningen peperdure punten in de kampioensrace met PSV, dan gelden volgens Nicolas Tagliafico geen excuses. De linksback van Ajax was actief op het WK 2018 en speelde dit seizoen, inclusief vijf oefeninterlands met Argentinië, al 44 duels, maar is okselfris. „Vermoeidheid is mentaal”, zegt de Argentijnse terriër.