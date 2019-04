Badr Hari voor 19 maanden geschorst

Hari overtrad tijdens Glory 51 in Rotterdam, in maart van vorig jaar, de dopingregels van de Dopingautoriteit. Zijn schorsing is direct op 7 mei van 2018 ingegaan, zo meldt Glory.

„Glory is als organisatie fel gekant tegen het misbruik van verboden middelen en verwacht dat zijn atleten aan deze voorwaarden voldoen. Glory is vastbesloten om voorvechter te blijven in de strijd tegen het misbruik van prestatie verhogende stoffen in onze sport”, luidde het statement van Marshall Zelaznik, de CEO van Glory.

Voormalig Glory-vechter Hesdy Gerges stond vorig jaar tegenover Hari tijdens het kickboksevent in Rotterdam en kreeg later een officiële waarschuwing van de Dopingautoriteit. Hesdy ontkent dopegebruik en betwist de uitslag, zo schrijft Glory. Het resultaat van de wedstrijd in Rotterdam is veranderd in 'no contest'.

De vechtsportliefhebbers kijken nog altijd reikhalzend uit naar een rematch tussen Hari en wereldkampioen Rico Verhoeven. Voorlopig zal die clash dus nog niet plaatsvinden. Hari moet minimaal tot december van dit jaar wachten om überhaupt nog een kans te krijgen op revanche voor zijn eerdere nederlaag in Oberhausen, waar hij eind 2016 voortijdig de strijd moest staken vanwege een blessure.

