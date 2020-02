Een tien met een griffel voor Kiki Bertens in Sint-Petersburg

Kiki Bertens prolongeert haar titel in Sint-Petersburg Ⓒ Reuters

AMSTERDAM - Welkom in de wonderlijke wereld van Kiki Bertens. Ze gaat door diepe dalen, huilt vaak tranen met tuiten en is op de baan soms de wanhoop nabij. Maar ze geeft nooit op en is bovenal de beste Nederlandse tennisster ooit. Dat bewees ze maar weer eens in Sint-Petersburg, waar ze haar tiende WTA-titel veroverde. „Ik ben superblij, maar ik zit er fysiek en mentaal helemaal doorheen.”